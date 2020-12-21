台海局勢：中國學者提議「智統」為上策

（德國之聲中文網）近期兩岸關系持續緊繃，中共軍隊動作頻頻，屢次派遣軍機穿越“台海中線”並舉行大規模軍演。與此同時，美國軍艦今年多次穿越台灣海峽，引起中國不滿。美國的對台軍售也遭到北京強烈炮轟。美台關系升溫之際，中美關系日益惡化。

本周六美國海軍軍艦今年第12次通過台灣海峽。美國海軍第七艦隊在其臉書上發文稱，伯克級導彈驅逐艦"馬斯廷" 號（USS Mustin）12月19日依照國際法例行航經台灣海峽。

中國解放軍東部戰區新聞發言人張春暉周六就此發表談話稱，解放軍東部戰區組織海空兵力全程對美艦進行跟蹤監視。他表示：“近一時期，美艦不時穿航台灣海峽，並炒作渲染，刻意抬升台海問題熱度，唯恐台海風平浪靜，向‘台獨’勢力‘明送秋波’，嚴重危害台海地區和平穩定。”

台灣國防部則在周日發布新聞稿表示，中共“山東號”航母及所屬四艘兵力17日自遼寧大連港起航南駛，並於周日通過台灣海峽後繼續向南航行，台灣國軍派遣了6艘艦船、8型次各型機警戒、監控。

“兩岸統一有三條路”

隨著台海局勢日漸緊張，有關中國可能武統台灣的討論成為關注熱點。據中評社報道，上海台灣研究所常務副所長倪永傑周五在華東師範大學國際關系與地區發展研究院、上海海峽兩岸研究會合辦的“台海局勢與中國周邊安全”研討會中表示，兩岸統一有三條路，上策是文明統一的“智統”；中策是“和統”，時間長但“皆大歡喜”；速度快卻代價大的“武統”則是下策。

他指出，所謂的“智統”包括三部分，一是通過制定新憲法，以“一國兩制”台灣方案完成統一；二是采取軍事、外交和法律等手段消滅“台獨”勢力；三是中國與外國反華勢力的較量持續進行，“當中國統一的正能量足以阻擋反華勢力的負能量時，統一就會水到渠成”。

倪永傑還表示，當前兩岸各方都應理性、冷靜處理兩岸事務；要利用美國新政府帶來中美緩和的機會，進一步緩和兩岸關系；此外兩岸要避免“擦槍走火”，並加強民間交流。

日本學者：東沙群島將成新沖突點

日本知名政治學家、東京外國語大學綜合國際學研究院教授小笠原欣幸本月10日在英文政治刊物《外交官》網站上發表文章指出，中國可能借由攻佔東沙群島（又稱“普拉塔斯群島”，Pratas Islands）制造美國下任總統拜登上台後的第一個台海危機。

小笠原分析，由於傷亡代價太大，目前解放軍攻佔台灣本島的可能性甚微，但對由台灣佔領的東沙群島施壓卻是可行手段。

小笠原指出，東沙群島更靠近中國沿海，若中國控制住東沙群島，可以將其作為要塞，監控美國及其他國家從太平洋進入南中國海的飛機及船只。他認為中國可借此“一舉數得”，包括展示中國對台及鄰國的立場及實力；在拜登政府執政初期做出干擾，重新化被動為主動；掩蓋習近平執政八年但在兩岸統一上缺乏進展的“尷尬事實”，同時通過控制東沙群島在國內外進行“統一日益臨近”的政治宣傳戰。

小笠原稱：“對即將主持2021年中共建黨100周年、2022年第二十次全國代表大會並有意延長任期的習近平而言，若能在兩岸統一上展示一些‘進展’，不僅理想甚至是必要的。”

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