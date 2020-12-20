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林飛帆：台港皆處中共侵略第一線 助港需跨國性合作

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨副秘書長林飛帆。記者胡經周攝影／報系資料照
民進黨副秘書長林飛帆。記者胡經周攝影／報系資料照

民進黨今天在台南舉辦「壯大台灣，國家就安全」座談會，主題為「香港情勢與台灣安全」，民進黨副秘書長林飛帆在會中表示，香港的情勢是全球性的連動，台灣與香港皆處於中共侵略的第一線，未來對香港的協助需要跨國性合作。他也呼籲，台灣公民社會和政府需要共同思考進一步強化援港機制。陸委會副主委邱垂正表示，今年1到10月共有7474港人申請來台居留，絕大部分港人因疫情無法來台，申請居留人數仍創歷史新高。

這場「香港情勢與台灣安全」座談會邀請中研院社會所研究員吳介民作為主講人，講解美中對抗下的香港情勢，另邀請邱垂正及台灣公民陣線秘書長江旻諺參與對話，由林飛帆主持。

林飛帆指出，對於香港情勢與台灣的連結，他提出三個觀察，一是去年反送中時台灣正值選舉，國內許多人因此對於香港情勢加以關注，但香港情勢的惡化將成為常態，對於抗爭者的打壓會持續下去，台灣對於香港的關注不應因為選舉結束而有所降低。其次，他也強調，過去一段時間民進黨政府已有各種援港動作，未來民進黨也邀請台灣公民社會與政府共同思考如何強化援港機制。最後，香港的情勢是全球性的連動，台灣與香港皆處於中共侵略的第一線，未來對香港的協助更需要跨國性的合作。

邱垂正則針對目前香港情勢分析，他指出，中共對香港的策略除了凸顯「香港基本法」並沒有憲法層次的保留權力意義，也毀棄「中英聯合聲明」中對於香港社會的承諾。他認為，「香港基本法」保障港人享有政治權利與表意自由，但北京政府非但毀棄該法，更未善盡政府保障人民權利之責，使香港社會籠罩在人人自危恐懼的陰影下。

邱垂正強調，台灣作為亞洲國家民主燈塔，一向堅定支持香港對於自由、民主、人權、法治的追求；香港人士來台，政府會依據現行法規、港澳相關條例給予援助，也會強化妥善照顧，安置有需要援助的人。

吳介民認為，台灣應該思考是否透過香港危機的契機，為台灣的國家發展尋求新的論述，並在「撐港國際隊」中，扮演資訊、後勤與連結的角色，成為全球公民社會的中心。面對即將到來的挑戰，吳介民建議，可盤點目前的人道救援工作，並完善當前相關法律上的施行細則及重新思考後疫情時代香港地位的轉變。

香港 民進黨 邱垂正 林飛帆

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