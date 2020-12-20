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遭美制裁 中芯國際：對10奈米以下製程有重大不利影響
被美國列入「實體清單」後，中芯國際20日回應，對10奈米及以下先進工藝的研發及產能建設有重大不利影響，公司將持續與美國政府部門溝通。
觀察者網報導，中芯國際稱，18日美國商務部將中芯國際及其部分子公司及參股公司列入「實體清單」，對該公司短期內運營及財務狀況無重大不利影響，但對10奈米及以下先進工藝的研發及產能建設有重大不利影響。
中芯國際稱，美國商務部會採取「推定拒絕」的審批政策進行審核；同時公司為部分特殊客戶提供代工服務也可能受到一定限制。公司將持續與美國政府相關部門溝通，並視情況採取一切可行措施，積極尋求解決方案。
中芯國際表示，對於被列入「實體清單」，中芯國際堅決反對，並重申，公司嚴格遵守生產經營活動所涉及相關國家和地區的法律，從未有任何涉及軍事應用的經營行為。
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