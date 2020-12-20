武統、和統之外 陸學者提第三條路：制定新憲法的智統

據港媒報導，上海台灣研究所常務副所長倪永傑昨出席「台海局勢與中國周邊安全」研討會並發表觀點指出，中國統一有上中下三條路：下策是武統，即速統一但代價很大；中策是和統，時間較長，但皆大歡喜；最後可能是上策的第三條路——智統，即文明統一。

據香港中評社報導，倪永傑表示，統一為現在進行時，步入加速推進的軌道。在和統、武統之外，綜合文武之道，談打交替策略，以零傷亡、不流血（不流中國人的血、同胞不武力相向）、不戰而屈人之兵、不戰而阻美軍來犯的文武兼備的文明方式統一台灣。

他指出，所謂智統，包括三部分內容：一是實現兩岸中國人大團結，採取和平的、 民主協商的方式實現統一，制定一部新的憲法，按照一國兩制的台灣方案完成統一；二是台獨勢力成為中華民族的敵人，必須加以消滅才能確保統一後台灣的長治久安。採取軍事、外交、法律等手段進行定向、定點、定時打擊、清剿；三是中國與外國反華勢力的較量持續進行，當中國統一的正能量足以阻擋反華勢力的負能量時，統一就會水到渠成。

倪永傑認為，當前兩岸各方都應理性、冷靜處理兩岸事務。他提出了四點建議：

第一，要利用美國新政府帶來中美緩和的機會，進一步緩和兩岸關系，不要喪失了機會之窗。中美之間應就台灣問題進行對話和管控。

第二，台灣當局應有一個負面表列，包括不要挾洋自重，不搞美台勾連，不去美國訪問，不購少購美國武器，不搞反滲透法、國安五法。雖然這是與虎謀皮，但大陸有責任提出。正面表列則是應考慮兩岸防疫合作，共同研製疫苗，使用大陸疫苗。

第三，兩岸要避免誤判和意外發生，尤其要避免「被擦槍走火」。兩岸雙方都不希望擦槍走火，但是有可能被第三方勢力擦槍走火，大陸提醒民進黨當局不要做美國炮灰。

第四，要加強兩岸民間交流，建立兩岸民間緊急應對機制，這要靠兩岸的智慧來實現。

報導指，台海局勢與中國周邊安全研討會由華東師範大學國際關係與地區發展研究院、上海海峽兩岸研究會共同主辦，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所承辦，共有20多位來自兩岸三地的專家學者透過線上線下相結合的方式參與研討。