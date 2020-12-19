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美國軍艦通過台灣海峽 共軍：海空兵力全程跟監

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
美國海軍第七艦隊伯克級神盾驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin DDG-89）通過台灣海峽。圖／取自第七艦隊官網
美國海軍第七艦隊伯克級神盾驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin DDG-89）通過台灣海峽。圖／取自第七艦隊官網

美國驅逐艦馬斯廷號今早由北向南通過台灣海峽，這是今年美國軍艦第12度通過台海。中共解放軍東部戰區發言人張春暉今天對此表示，十八日夜間美「馬斯廷號」驅逐艦穿航台灣海峽，共軍東部戰區組織海空兵力全程跟蹤監視。

據中國軍網消息，張春暉表示，「近一個時期，美艦不時穿航台灣海峽，並炒作渲染，刻意抬升台海問題熱度，唯恐台海風平浪靜，向台獨勢力明送秋波，嚴重危害台海地區和平穩定」。

張春暉還批評稱，「美方有關行為實質是軍事炫武加輿論誤導的混合操控，是以台為棋、以台做局的戰略自私，我們對此表示堅決反對。」

【 中央社／台北19日電】

中共解放軍東部戰區發言人、大校張春暉今天表示，對於美國海軍勃克級（ArleighBurke-class）導向飛彈驅逐艦馬斯廷號航經台灣海峽，共軍昨晚起組織海空兵力全程跟蹤監視。

解放軍東部戰區下午在官方微博發表上述聲明，張春暉並宣稱，美艦近期不時航經台灣海峽，「炒作渲染，刻意抬升台海問題熱度，唯恐台海風平浪靜，向『台獨』勢力『明送秋波』，嚴重危害台海地區和平穩定」。

張春暉還說，「美方有關行為實質是軍事炫武加輿論誤導的『混合操控』，是『以台為棋、以台做局』的戰略自私，我們對此表示堅決反對。」

美軍第七艦隊發布新聞稿指出，馬斯廷號（USSMustin，DDG 89）於台北時間19日依據國際法例行航經台灣海峽。

新聞稿並稱，美艦航經台灣海峽是展現美國對自由與開放印太地區的承諾。美軍將持續在國際法允許之處執行飛行、航行及其他任務。

國防部今天則表示，美艦經台灣海峽期間，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

綜合國防部及美軍相關臉書（Facebook）粉絲專頁的公開資訊，這是美艦今年第12次通過台海；上一次美艦通過台海是11月21日。

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