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賴清德下鄉買酒打統編遭非議 酒廠老闆：單純買賣而已

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港企藉口疫情騙政府資助 數十人被捕

中央社 / 香港19日電

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情衝擊香港經濟民生，政府為此撥款約港幣2000億元（約新台幣7260億元）資助受影響企業及僱員，但有企業藉此騙取資助。數十人被捕。

綜合香港本地報章今天的報導，警方自上月起至今採取調查行動，偵破7家小型旅行社誇大僱員人數，以騙取政府資助約港幣300萬元。

警方昨天公布，他們拘捕了相關旅行社的董事及其親友和假員工等，共62人，而政府已追回款項。

除了旅行社外，警方也查獲一家口罩生產商騙取了政府912萬元資助，拘捕了5人。

新冠肺炎疫情年初爆發至今，政府為協助企業和僱員度過難關，先後推出四輪資助方案，大概有2000億元，主要用於資助企業僱員部分薪酬，以免企業裁員。

疫情爆發之初，由於口罩極度短缺，政府也曾撥款資助本地商人生產口罩，以供應本地居民自用，不少生產商申請撥款；至今，本地口罩已經供過於求，價格便宜。

今年4月，當政府公布資助企業僱員部分薪酬後，坊間就傳出不少企業突然招聘員工，但條件之一是沒有底薪，只靠佣金，比如房地產仲介代理，令人猜測「招聘是假、騙取政府資助是真」。

口罩 疫情

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