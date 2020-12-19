王毅正告美：不干涉台灣、涉港藏疆等內政

新華社今日報導，大陸外交部長王毅18日在北京視訊連線美國亞洲協會（Asia Society） ，對美提出正告，在涉及國家主權和領土完整的問題上，要恪守不干涉內政的國際準則。王毅做出強硬表態。

王毅表示，台灣、涉港、涉藏、涉疆等問題都完完全全是中國的內部事務，都事關中方核心利益，無論是根據聯合國憲章規定的國際准則，還是對中美雙方都有約束力的中美三個聯合公報規定，都不應被外部勢力橫加干涉。

他指責美國的行政部門和國會對中國的企業和個人實施制裁和長臂管轄，王毅說，「不能接受這個世界重回不分是非的叢林法則」。

王毅表示，由於美方在一系列問題干涉中國內政、損害中方利益，致使中美關系呈現螺旋式下滑，跌入建交41年來的低點。這一局面不符合中美兩國人民利益。

遺憾的是，美國政府一些高官頻頻攻擊指責中國，對中國進行不負責任的「有罪推」和情緒化的宣泄。出現這種狀況，根源在於美方一些政客在涉華問題上作出了一系列戰略誤判：一是無視中美存在廣泛共同利益和巨大合作空間，從戰略認知上執意將中國列為主要威脅，集中幾乎所有資源來打壓中國，實際上犯了方向性錯誤。中國過去、現在和將來都不是對美國的威脅。二是從意識形態偏見出發，攻擊和抹黑中國共產黨。

王毅表示，現在到了決定中美關係這艘巨輪下步航線的關鍵時候。希望美方與中方相向而行，加強對話協商，重建中美關係健康穩定發展的戰略架構，使下一階段中美關係重啟對話、重回正軌、重建互信，通過對話拓展合作、管控分歧。王毅並指明，中美當前可在抗擊疫情、經濟復甦、氣候變化開展合作。