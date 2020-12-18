港政府總部舉行公務員宣誓基本法儀式 由林鄭見證

港府發布新聞公報，指出今日在政府總部舉行公務員宣誓「基本法」儀式，在特首林鄭月娥的見證下，常任秘書長、部門首長和屬首長級薪級表第6點或以上的公務員作出了宣誓。

據港府的公報指出，在香港公務員事務局常任秘書長楊何蓓茵的帶領下，常任秘書長、部門首長和一眾高級首長級公務員宣誓擁護「基本法」、效忠中華人民共和國香港特別行政區、盡忠職守和對特區政府負責。

港府發言人表示，今日的宣示意義重大，以莊嚴的形式公開表達確認，接納和承諾擁護「基本法」、效忠香港特區和對特區政府負責。這展現政府高層官員團結落實「一國兩制」、服務社會的決心，為其他公務員作良好的示範，增強社會對公務員團隊的信心。

香港公務員事務局在今年10月發布通告，要求所有在今年7月1日或之後加入港府的公務員宣誓或簽署聲明，作為聘用條件的一部分。公務員事務局將在短期內公布有關要求所有現職公務員簽署聲明的具體安排。