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美再將陸企納入黑名單 北京：反對

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。美聯社
大陸外交部發言人汪文斌。美聯社

美國擬將中國大陸最大晶片製造商中芯國際在內的80家陸企放入黑名單，大陸外交部對此表示反對，並指這將嚴重干擾雙方乃至全球正常的科技交流與貿易往來，陸方會採取必要措施，維護陸企的正當權益。

透社引述兩名知情人士報導，美國預計在18日將包括晶片製造大廠中蕊國際（SMIC）在內的數十家中國企業，納入貿易黑名單中。

大陸外交部發言人汪文斌18日表示，這將是美國動用國家力量打壓中國企業的又一例證，陸方對此堅決反對。

汪文斌表示，美方將經貿問題政治化，違背其一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則，違反國際貿易規則，不僅損害中國企業的合法權益，也不符合美國企業的利益，將嚴重干擾兩國乃至全球正常的科技交流和貿易往來，對全球產業鏈、供應鏈、價值鏈造成破壞。

汪文彬指出，陸方敦促美方停止無理打壓外國企業的錯誤行為。陸方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。

黑名單 汪文斌 中芯 北京

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