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為何書寫戰爭？劍橋大學中國史教授方德萬談新作《戰火中國》

聯合新聞網 / 台北訊
圖片提供／聯經出版
圖片提供／聯經出版

劍橋大學教授方德萬（Hans van de Ven）長期研究中國近現代史，學術成就備受國際推崇，他過去曾針對中國共產黨歷史、戰爭與民族主義以及中國海關等課題發表研究專著。新作《戰火中國》，聚焦中國自1937年至1952年的戰爭歷史，中譯本近期由聯經出版，甫上市即受到廣大讀者關注。

前台大外文系教授齊邦媛在本書推薦序中寫道：「方德萬在學術研究中看到，中國在20世紀前半葉傷亡數千百萬軍民，捐軀衛國，戰後卻多數未能歸葬鄉里。1949之後，生者無言，死者默默，寫史之際，豈止感到悲憫與同情而已。」

本月5日，聯經出版邀請人在英國的方德萬，透過越洋連線舉辦新書講座，與現場及線上觀眾分享撰寫本書心得，本書譯者何啟仁，以及中央研究院近代史研究所研究員張寧、汪正晟也應邀出席。

戰火中國1937-1952：流轉的勝利與悲劇，近代新中國的內爆與崛起》傳遞方德萬個人對歷史詮釋的反思，他表示：「目前大部份的中國歷史研究者，仍然把國家視為這段歷史的重點，但我們把更多的注意力放在一般老百姓的生活時，可以發展出較不以國家為中心的觀察角度，也可以以此為出發點，關照戰爭記憶的跨世代傳承以及其他沉默已久的課題；這些課題對中國大陸背景逐漸褪去的台灣而言非常重要。」

《戰火中國1937-1952：流轉的勝利與悲劇，近代新中國的內爆與崛起》。圖片提供／聯經出版
《戰火中國1937-1952：流轉的勝利與悲劇，近代新中國的內爆與崛起》。圖片提供／聯經出版
方德萬認為，近代史的資料豐富，卻似乎愈來愈少人投身其中，一般民眾對這段歷史的注意力也逐漸減低，讓它隨著時間沖淡流逝。他強調，歷史學者往往能從過去經驗中，找到對當前所處時代的省思。比如在抗戰期間與國共內戰期間，中國知識界充滿文明滅絕的危機感，促使許多知識分子回望歷史，如國學大師錢穆在這個時期寫下《國史大綱》，陳寅恪後來則以《柳如是別傳》來寄託心思，明代歷史成為不少歷史學者投射焦慮的對象，方德萬稱之為民國的「明代症候群」（Ming syndrome）。

方德萬也表示，目前大多數關於二戰的書寫都以英美為中心，但英美是沒有被占領過的戰勝國，無法真正體會那些曾被占領國家的民族痛苦與屈辱。從一個曾經被敵軍踐踏過的國家的角度來看二戰，必然會與始終能夠保持主權完整與相對安全的國家，有著不同的視角。這也是書寫《戰火中國》的出發點之一。他希望能藉由這本書籍的出版，帶領讀者關注不同面向的歷史。

聯經出版 戰爭 二戰 抗戰 共產黨

延伸閱讀

歷史為誰而寫？《戰火中國1937-1952》：近代中國的內爆與崛起

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