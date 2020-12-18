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陸學者預期 兩岸關係明年進入「築底」期

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
廈門大學台灣研究院院長李鵬。（取自大陸中央人民廣播電台微信公眾號《看台海》）
廈門大學台灣研究院院長李鵬。（取自大陸中央人民廣播電台微信公眾號《看台海》）

廈門大學台灣研究院院長李鵬接受大陸中央人民廣播電台專訪時表示。中美關係2021年面臨新變化，但由於台海局勢基本面短期內不會發生根本性變化，因此他預期，明年兩岸關係將處低谷期的「築底」階段，而且會是不斷築底的過程，何時能觸底反彈仍有待觀察。

李鵬指出，有三個基本面顯示2021年台海局勢依然會複雜緊張。首先，從台灣內部來看，民進黨當局展現執政的傲慢，對在野黨及對民進黨執政構成威脅的政黨、政治人物進行無情打壓，並打壓台灣內部支持兩岸關係和平發展的媒體，包括支持統一的人士。

此外，民進黨當局還不斷推進「台獨」分裂活動，因此台灣基本態勢不會發生根本性變化。「在『九二共識』這個問題上，如果民進黨當局不做根本性調整的話，兩岸關係想改善是非常困難，或者說幾乎是不可能。」

其次，從外部因素來看，雖然拜登當選美國總統，中美關係可能迎來新變化，但能有多大程度變化或者多大程度上會影響到美台關係，仍值得觀察。

李鵬說，過去幾年，川普政府破壞台海地區和平穩定，做了許多傷害中美關係的事情。「我個人認為，這種政策慣性會在一定的時期裡存在。」

第三，新冠肺炎疫情對兩岸關係造成很大的影響，特別是對兩岸民間交流產生較大的負面衝擊。若新冠肺炎疫情沒有得到和緩，兩岸民間交流在一定時期依然難以恢復。

李鵬指出，民間交流不恢復，兩岸網友在網上會出現更多的敵對情緒，加上民進黨當局繼續煽動對大陸敵意，惡化了交流氛圍。「如果新冠肺炎疫情改善、兩岸恢復交流，兩岸網絡敵意才會有所改觀。」

李鵬表示，儘管中美戰略競爭依舊，美國新領導人上台後，也依然會繼續推進與台北關係的發展，但美國在優先事項上或者在急迫性上將會有所調整，因此明年1月20日後，兩岸關係可能會出現觸底。在這個築底階段，大陸的誠意善意、對台大政方針沒有改變。

李鵬稱，因為大陸在「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議」關於台灣問題的內容，除最後一句是「高度警惕和堅決遏制『台獨』分裂活動」，其他內容都還是在講兩岸融合發展，擴大兩岸交流。　

李鵬 新冠肺炎 民進黨

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