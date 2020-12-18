大陸大量採購！美豬出口上周躍至一年新高

美國農業部周四公布的數據顯示，在大陸大量採購的推動下，上周美國豬肉的出口銷售量，躍升至一年多以來的最高水準。

財聯社報導，上周，中國大陸是美國豬肉的最大買家，訂購了1萬1,600噸2020年底之前發貨的豬肉，以及2萬6,100噸明年1月1日之後發貨的豬肉。美國的上周總出口量因此攀升至8萬4,200噸，大大高於之前一周的3萬3,200噸。

大陸國家統計局12月9日發布的數據顯示，11月豬肉價格比10月下降6.5%，連續3個月下降；與去年11月相比，豬肉價格下降12.5%。

大陸農業農村部日前表示，活豬數量到2021年上半年很可能從非洲豬瘟中完全恢復。分析師因此預期大陸豬肉進口將最多下滑30%。

數據顯示，來自大陸的強勁需求，也推升歐盟豬肉的出口。自2019年9月以來，截至今年9月，歐盟對大陸的豬肉銷量增長61%。

不過，由於美元疲軟和美國豬肉躉售價格下降，美國可能將繼續吸引大陸和其他地區的豬肉進口商。目前，美國的肉類供應仍然充裕，雖然部分食品行業受到疫情的打擊。根據美國肉類出口聯合會(USMEF)編制的數據，截至今年10月，美國豬肉出口較去年同期增長15%。

雖然今年中國大陸（含香港）仍是美國豬肉出口的主要目的地，但10月的數據顯示，包括墨西哥和日本等幾個關鍵市場的增長趨勢也在增強。美國10月對日本的豬肉出口量是為今年4月以來最大的，對墨西哥的豬肉出口為3月以來最大。