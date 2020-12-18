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董建華盛讚習近平 中國出了高瞻遠矚的領導人是福
全國政協副主席、團結香港基金主席董建華近日表示，新冠疫情為全球政治體制帶來一次強大壓力測試，歐美國家國力之強，但面對疫情顯得束手無策，唯獨大陸在面對疫情考驗，能夠在極短時間出台完善有效的應對方案，成功控制疫情，化解危機。
據中評社報導，董建華昨日出席團結香港基金會議。他在會中盛讚大陸領導人習近平。他在致詞中說，在動盪不安的國際形勢中，中國出現了高瞻遠矚的領導人，這是中國人之福。希望世界各國都能夠相向而行，攜手同行，合力建設持久和平、開放包容、共同繁榮的美麗世界。
面對美國圍堵，他說，面對中美貿易磨擦，大陸經濟仍有6.1%的增長；2020年，面對全球新冠肺炎疫情，國際貨幣基金組織（IMF）預測，今年全球經濟將萎縮4.4%，但大陸將是全球唯一實現增長的主要經濟體，預料GDP將有1.9%的增長，2021年還可能有8.2%。
他也提到，美國新任總統拜登上台後，還須觀察是否能夠重建中美關係，盼國與國之間的博弈手法能回歸理性。
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