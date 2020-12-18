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曾籲在美港人借普查發聲 許穎婷證實離港 

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 在美港人組織「We The Hongkongers」發起人許穎婷17日在臉書宣布離港。同日，立法會議員朱凱迪在臉書貼文表示自己護照被沒收，「離不開香港了」。

許穎婷(Frances Hui)為前學民思潮成員，今年3月針對美國人口普查發起活動，呼籲在美港人在普查問卷上的種族欄選擇「其他亞洲人」，並填上「香港人」，澄清與中國人之間的分別，希望令美國政府「更准確評估香港人這個群體的人數及需要」。

17日，許穎婷在臉書證實離港。她在臉書帖文中說: 「幾個月前我收到幾個不同來源的消息警示我離開，經深思熟慮，一再拖延良久，最後還是無奈離開香港。」

她寫道:「參與社運八年，最折磨我的，是要接受在這裡認識的人，隨時都會離開或者消失的現實。」

她提及自己的心理掙扎，常因不可能再與親友經歷生命而感痛楚。她寫道，心中愧對一年前群眾賦予她「國際戰線」名號，雖曾惹來爭議，但人在國外或難體察家鄉民情，她仍謹記國際線服務的是香港，應以香港本土利益為最大前提: 「於我而言，流落他鄉，依然不忘初心、勤學精進，將一生所學獻於這片土地，這才是出走的意義。」

許穎婷接受香港《蘋果》訪問表示，幾個月前早收到朋友警示，感受到人身安全受威脅，衡量各方因素後決定離港。她說短期內不會返港，但希望有朝一日能回港。 許重申自己非美國公民，半年前也已經從美國麻省波士頓愛默生學院畢業。在不同簽證限制下，她暫時需要先安頓好自己的個人生活。

許穎婷向《蘋果》表示，未來仍會堅持組織，盼能凝聚在美港人在整個公民社會的參與度，以及在美國政治制度中爭取港人的民主自由。她指組織未來會繼續推動民族個體，與台灣、維吾爾族等世界各地不同組織連結。

朱凱迪護照被沒收

前立法會議員朱凱迪在17日於臉書上寫: 「被收passport(護照)，離不開香港了」。

12月初與其他7名泛民主派人士因參加未經官方批准的「七一游行」被捕，其他被捕者包括民主黨前主席胡志偉、社民連副主席梁國雄、民陣召集人陳浩桓等。8人獲准以港幣1000元交保後，案件於17日提堂。

在這之前，朱凱迪也曾在11月因立法會三毒審議國歌法期間的「臭水」事件，與其他2名前議員許智峰、陳志全被捕。許智峰於12月3日發表公開信證實離港。

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