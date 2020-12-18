陸涉台機構出兩岸關係新書 涉台研究在和平、融合探索

大陸國台辦所屬的九州出版社近日出版新書「兩岸關係40年歷程（1979—2019）」，16日兩岸關係發展的經驗與啟示學術座談會暨新書的發布會在北京舉行。研討會上，與會人士指出，涉台研究要在兩岸關係和平發展、融合發展的理論上做出更多探索。

據中評社報導，該本書是由海峽兩岸關係協會副會長、廈門大學台灣研究中心主任、廈門大學講座教授孫亞夫與廈門大學台灣研究院院長李鵬等人合著。

孫亞夫表示，該書表達學者的政治立場，也體現了北京對台方針政策，還有要完成中國統一早日完成的使命感。華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷則說，這本書以「和平統一、一國兩制」的政策方針與中共總書記習近平對台工作重要論述為引領，闡述了大陸對台政策。

新華社報導則指出，研討會上，與會人士回顧了40年兩岸關係發展與兩岸關係研究，對當前兩岸關係發展進行了分析展望，並表示「涉臺研究界要在兩岸關係和平發展、融合發展的理論上做出更多探索，為推進國家統一貢獻更多智慧力量」。