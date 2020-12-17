港府宣布第四輪抗疫基金 投入232億元提供援助
香港政府今日宣布第四輪「防疫抗疫基金」，將挹注64億港元（約新台幣232億元），對因政府收緊社交措施，而遭到重創的行業及相關行業的港人提供援助。
香港政務司司長張建宗今日表示，這一輪的防疫基金是因應港府祭出的社交措施，向受重創的行業及從事有關行業的港民提供援助，涉及19項資助計畫，以及應急之用。受惠的產業包括健身中心、美容院、餐廳等等。
張建宗表示，這次受惠處所及每個人的資助額都有增加，有的增加1倍多，相比9月份第三輪「防疫抗疫基金」的28億元（約新台幣101億），這次幾乎是上次的2倍。
張建宗指出，港府考量這次疫情臨近耶誕節與新年前爆發，傳統旺季消費減少，對許多行業造成影響；而疫情嚴峻之時，港府實施更嚴格的措施，因此有必要未受到影響到企業與港人提供援助。
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