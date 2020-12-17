瞞報年齡等問題 中共一黨員被開除黨籍

中共中央紀委國家監委昨天通報一則開除黨籍案，該案是一名黨員因長期瞞報真實年齡等原因，而被中共開除黨籍。

陸媒新京報報導，據中共中央紀委國家監委駐生態環境部紀檢監察組、河北省紀委監委消息，前環境保護部總工程師萬本太因嚴重違紀違法問題而被紀律審查和監察調查。

經查之後顯示，萬本太曾多次利用公務出差，要求地方官員陪同參觀旅遊景點，違規接受環保企業宴請。此外，違反組織紀律，不如實填報個人檔案資料，長期對組織隱瞞真實年齡，在幹部錄用和企業招聘中違規為他人謀利。

通報還稱，他收受禮金，安排課題為親屬某取利益，此外還有收賄和利用影響力收賄犯罪等問題。中共生態環境部黨組會議研究，決定給予萬本太開除黨籍處分，取消退休待遇，收繳違紀所得。河北省監委將萬本太涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

萬本太出生於1955年2月，一直在環保系統任職，他已在2015年底退休，至今已5年。