香港9到11月失業率微降至6.3% 逾24萬人沒飯碗

香港政府統計處17日發表經季節調整的失業率，由今年8月到10月的6.4%輕微下降至9月到11月的6.3%；就業不足率也由今年8月到10月的3.8%下降至9月到11月的3.4%，失業人數下降至5.2%共24萬4300人。

香港星島日報報導，香港失業人數由今年8到10月的25萬7800人下跌至今年9到11月的24萬4300人，減少約1萬3500人。同期就業不足人數也由14萬8000人下跌至13萬3100人，減少約1萬4900人。

相較於今年8到10月，9到11月，香港各主要行業中，零售、住宿及餐飲服務業、教育業，以及藝術、娛樂活動業的失業率（不經季節性調整）有相對明顯的下降，而就業不足率方面，下降態勢主要出現在建造業、零售、住宿和餐飲服務業，以及運輸業。

香港勞工及福利局局長羅致光表示，儘管9月到11月香港第三波疫情趨穩，勞工市場狀況呈現輕微改善，香港總就業人數與上期相比上升0.6%，但他強調，香港勞工市場狀況仍然疲弱。