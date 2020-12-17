大陸外交部：中國影響美大選說法是「無中生有」

美國國家情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）16日表示，將會延遲繳交各國對美國大選影響的評估報告，他認為中國大陸等國家有干預美國總統大選，但內部意見不一，因此他希望能準確、誠實地反映狀況。大陸外交部17日對此反駁，「有關中國影響美國大選說法純屬無中生有。」

外媒報導，雷克里夫認為，「今年11月存在中國（中共）、伊朗和俄羅斯的外國選舉干預。」不過，情報界內部未達成統一意見，部分認為中國大陸試圖影響今年總統大選，部分則認為中國大陸並未干預美國大選。

因此，他希望準確、誠實地反映出關於中國大陸及其它所有狀況，因而延遲繳交各國對美國大選影響的評估報告。

澎湃新聞報導，對此，大陸外交部發言人汪文斌於17日主持的例行記者會上表示，「美國國家情報總監前不久曾經把中國定義為『美國頭號國家安全威脅』，但是我們注意到有媒體指出這樣的一個判斷缺乏數據和事實支撐，而有關事實恰恰表明中美應當合作而非對抗。」

汪文斌強調，「中方一貫奉行不干涉別國內政原則，有關中國影響美國大選說法純屬無中生有」。