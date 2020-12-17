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台資企業設中共黨支部 陸委會：目前沒有立即危害

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會副主委李麗珍。記者呂佳蓉／攝影
陸委會副主委李麗珍。記者呂佳蓉／攝影

近日美媒報導指出，有台資企業設有中共黨支部，陸委會副主委李麗珍今日表示，大陸的相關規定有提及，需要在企業裡設置黨組織，有關規定我方認為不妥，但亦有了解，目前沒有立即的危害，後續問題會密切關注。

美媒報導指出，有台資企業設有中共黨支部；此外，106名中國共產黨黨員有涉台背景。李麗珍解釋，台商在大陸投資，依照大陸規定的公司法與上司公司治理準則，有提到需要在企業裡設置黨的組織，為黨組織活動提供必要條件。

李麗珍接著說明，台商與其他外商都有些疑慮，因這可能涉及干預公司自主權，也破壞公司治理，傷害自由經濟運作。有關規定我方認為不妥，但亦有了解，目前沒有立即的危害，後續問題會密切關注。

對於我方國人可能是中共黨員，李麗珍強調，兩岸條例第33條規定，國人不可以擔任中共黨政軍職務，只要有查到相關事證，會依法作辦理，呼籲國人要不要觸法。

民進黨立委王定宇日前提出「境外敵對勢力影響透明法草案」，規定與境外敵對勢力具有代理關係者，或意圖影響選舉、罷免、公投等事項者，應登記為「境外敵對勢力代理人」。李麗珍對此表示，該案主要是擔心紅色勢力滲透，陸委會尊重立委提案，未來該法涉及很多單位權責，到時在立法院的審查過程當中，陸委會會配合立法院，並與相關單位適時提出說明。

至於大陸可能推出「國家統一法」，李麗珍表示，大陸這種強加的一中原則，我方不能接受，「統一法規定會影響主權自主性，這一部分我們是不接受」。

中共 陸委會 立法院

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