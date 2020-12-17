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聯合國批北京打壓維權律師 籲釋放常瑋平

德國之聲 / 德國之聲

聯合國人權捍衛者處境問題特別報告員勞勒 (Mary Lawlor)周三 (12月16日) 表示，在中國以國家安全為借口開始打擊維權律師5年後，人權捍衛者和維權律師繼續被指控、拘留、失蹤和遭受酷刑。

勞勒說:「自2015年7月9日所謂的『709鎮壓』開始以來，維權律師這一職業在中國實際上已經被定為犯罪。」

她表示，陝西維權律師常瑋平最近被逮捕和強迫失蹤，表明中國政府正在致力於壓制對於中國人權狀況惡化直言不諱的律師。

勞勒說:「令人擔憂的是，當局無視人權，再次逮捕了一名人權捍衛者，因為他勇敢地分享自己的經歷，譴責侵犯人權的行為，並試圖將它描繪成對國家安全的威脅。」

她表示，「由於受到官員的施壓，常瑋平家人最初聘請的律師退出了這一案件的代理，這也說明了中國人權捍衛者和律師所面臨形勢的嚴重性和程度。」

根據聯合國的新聞稿，勞勒還對被取消律師資格和拘留的維權律師的家人受到騷擾表示關切。這些家人經常受到威脅，被傳喚問話，受到當局的監視，並因家庭收入損失而在社會經濟方面受到影響。

勞勒強調，以保護法治為借口打壓律師這一做法存在著內在的矛盾之處。她說:「我尊重並理解維護國家安全的重要性以及每個政府這麼做的權利。然而，這些行動不能以公民的生命、生計及其人權為代價。」

勞勒敦促中國當局立即釋放常瑋平和所有其他被拘留和失蹤的人權捍衛者。她說：「基本人權對任何政府或社會都不是威脅，捍衛這些權利的個人也不構成威脅。」

聯合國強迫或非自願失蹤問題工作組的三名人權專家，以及酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰問題特別報告員，及法官和律師獨立性問題特別報告員針對勞勒的聲明予以聯署表達支持。

常瑋平父親：反酷刑、救我兒

常瑋平父親常拴明12月15日在微博上發文，要求當局繼續調查兒子可能遭酷刑一案。他表示，為了防止兒子被「繼續酷刑」，要求自己與妻子和常瑋平共同接受指定居所監視。

他說：「第二次指定居所監視居住已經50多天了，作為一個父親，我不能眼睜睜的看著由曾經酷刑過我兒子的辦案單位繼續將我兒子秘密關押，秘密辦案。」他甚至說：「老虎凳我兒子坐了，我也要求坐。怕死不是共產黨員。」

常拴明提到，「我控訴沒人理，我請的律師被帶走，昨天我和瑋平的母親以自己的方式為我兒討回公道。」

根據維權網，常拴明夫妻為了救兒子在寶雞公安局高新分局前掛牌抗議。網站放出了兩人抗議的照片，並說同去的還有常瑋平的大姐夫和常瑋平岳父，「但僅5分鐘，常瑋平父母和岳父就被便衣推進了大廳，大姐夫被押送馬營派出所。後被公安局強行押送回家」。

維權網報導，常瑋平因為代理所謂敏感案件，2018年10月被停業3個月，原本在陝西的執業律師事務所也被注銷。他本來想轉所至浙江，也受到阻礙。他在2019年5月16日向浙江省司法廳提交了轉入浙江左契律師事務所的申請後，該廳迄今未辦理。當年8月22日他再到杭州市西湖區法院遞交訴狀，起訴浙江省司法廳不履行調轉律師檔案法定職責。

常瑋平2019年參與了廈門的一場聚會後，於2020年1月被陝西省寶雞市公安以「煽動顛覆國家政權罪」秘密關押了10天，後來獲得取保候審。

10月16日，他在Youtube上發表的一個視頻中，透露自己在上述秘密關押10天內遭受到的酷刑，以及他取保候審至今10個多月仍無法與家屬或律師會面。視頻上傳不久後，常瑋平便傳出於10月22日再次失聯。

維權網表示，「常瑋平被再次抓捕的原因是他在海外網站上發布視頻控訴其遭受的令人發指的酷刑，遂遭寶雞警方挾私報復。 」

本文章由德國之聲授權提供】

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