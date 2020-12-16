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陸學者稱黎智英應送中審理 港：已進司法程序不回應

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港壹傳媒集團創辦人黎智英。圖／取自路透社
香港壹傳媒集團創辦人黎智英。圖／取自路透社

大陸法律學者顧敏康稱，應照「港版國安法」之規定，將香港壹傳媒集團創辦人黎智英所涉及的危害國家安全案件移交大陸司法機構審理。香港律政司司長鄭若驊表示，案件已進入司法程序，不做任何回應。

「港版國安法」第55條明列，首先，在案件涉及外國或者境外勢力介入的複雜情況，香港管轄確有困難的；其次，出現港府無法有效執行本法的嚴重情況的；以及第三點，出現國家安全面臨重大現實威脅的情況下，港府可把某些危害國安犯罪案件轉交北京中央駐港國家安全公署行使管轄權。

顧敏康在媒體撰文認為，上列二、三項是基本府和與確實存在的，主張將黎智英送中審理。對此，鄭若驊僅表示，案件已進入司法程序，因此不能做任何回應。

此外，負責審理黎智英等人涉嫌詐欺罪的法官蘇惠德接到死亡恐嚇。鄭若驊表示，最近有本地及外國的言論和行為，針對香港司法機構及司法人員，且部分是恐嚇，亦有要求釋放被捕人士或撤控等要求。

他強調，所有意圖影響司法機構獨立審判權或律政司獨立檢控權的行為都是徒勞無功。

鄭若驊表示，公眾可以客觀、理性按事實討論判辭，希望社會不單只看裁決，還要同時看判決原因。攻擊法官及司法制度是法律不容許，當有人發表的意見接近超越法律容許情況，作為律政司司長則要發聲。

司法 港版國安法 香港

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