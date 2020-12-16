修法刪除港資等同外資？投審會：未收到通知

有媒體報導陸委會將修正「香港澳門關係條例」（港澳條例）第31條，刪除港資可等同外資的規定。陸委會 16日澄清非事實，經濟部投審會發言人蘇琪彥也表示，尚未收到消息，要等陸委會通知。

投審會表示，港澳條例為陸委會權責範圍，若有異動將會有配套條件，不會簡單化只有「刪除」。不過，即使有異動還得經立法院拍板，短期內不會有變動。最終以陸委會通知為主，投審會尚未收到消息。

至於經濟部8月預告修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」，投審會表示，已經送入行政院，等核定下來後，由經濟部再發布。最快預定年底上路，明年對中資審查將以此版本為主。

修正港澳條例、陸資來台投資這兩者行政流程不同，前者需經過立法院審核，上路無時間表，而後者已經到行政院最後一關，只差臨門一腳。可預期的是，未來對陸資投資審查的法規將趨嚴，會經過官方層層把關。