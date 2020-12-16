修港澳條例刪除港資等同外資？ 陸委會：報導非事實

陸委會今日發布新聞稿，駁斥媒體報導指稱「陸委會將修法刪除港資等同外資」一事，表示這並非事實，造成外界誤解要特予澄清。

有媒體16日報導，為因應香港情勢變化，杜絕「假港資、真中資」滲透台灣，陸委會明年預計修正「香港澳門關係條例」（港澳條例）第31條，拿掉港資可等同外資的規定。

對此，陸委會今日發布新聞稿作出澄清，指出陸委會研議檢討修正相關法令，是因隨著香港情勢變化，「具有涉陸因素」之港澳投資案日益增多，增添管理上的困難與負擔，進一步修正相關法令期能落實國安的管理。

陸委會接著解釋，港澳條例第31規定，港澳資來台投資是準用外國人投資條例的規定，這一規定是適用於單純的港澳資金。然而，近年中國大陸刻意藉由陸資或在港澳的陸企或陸人，加大對港澳投資及經濟融合的力度，甚至刻意模糊陸港澳彼此的界線，讓港澳資涉陸因素也不斷提高。

陸委會接著說，針對該問題研議強化管理的方式，修正港澳條例第31條規定是選項之一，但從未有「將修法刪除港資等同外資」的規劃，媒體報導造成外界誤解，特予澄清。

報導稱，政府修改該法有三大方向，但陸委會的新聞稿並未明確表示未來修正的方向為何。

陸委會在11月初的施政計畫中提到，為杜絕陸資透過繞道的方式滲透到台灣，陸委會正研議檢討香港澳門關係條例第31條規定，針對涉陸因素之投資案，強化管理規範及作為，以維護台灣經濟穩定及安全。

根據港澳條例第31條，香港或澳門居民、法人、團體或其他機構在台灣地區之投資，準用外國人投資及結匯相關規定；第4條第3項之香港或澳門居民在台灣地區之投資，準用華僑回國投資及結匯相關規定。