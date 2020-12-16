報告：五十多萬新疆維族遭剝削淪「現代奴隸」

(德國之聲中文網) 美國智庫全球政策中心周二(12月15日)發表一份新的報告，發現證據顯示維吾爾族勞工遭到強迫勞動，被要求手摘棉花。這也讓中國在新疆對待少數民族的方式再次成為焦點。

報告援引網上的中國政府文件發現，2018年估計有57萬名來自3個維吾爾族地區的工人被動員采棉。中國政府涉及「軍事化管理」的 「強制」勞動培訓計劃。

發現這些文件的研究人員鄭國恩寫道:「不太可能去界定強制勞動在哪個點結束，當地人又是從哪個點開始同意。」

包括耐克（Nike）、阿迪達斯（Adidas）、Gap等在內的主要時尚品牌都因使用來自新疆的棉花受到維權組織的抨擊。新疆地區生產的棉花佔世界棉花產量的20%以上，是全球紡織品供應鏈中的主要生產者。

總部設在慕尼黑的世界維吾爾大會主席艾莎 (Dolkun Isa)敦促企業不要支持中國的侵犯人權行為。

他說：「現代奴隸制和種族滅絕本身之間的聯系是無法分開的。」他說：「現在不是照常做生意的時候。」

他還呼籲西方國家政府采取更多行動：「我們沒有看到任何真正的行動來阻止這場維吾爾族的種族滅絕，特別是歐洲國家。」

他指出，雖然國際刑事法院（ICC）因為中國不是會員國而拒絕受理針對中國的種族滅絕申訴，但中國在其他國際機構和組織中是會員國，那些組織可以在政治和法律上采取行動。

中國外交部在例行記者會上否認有強迫勞動的情況，發言人汪文斌稱，新疆各族求職都是「根據自己的意願」。

他還引用了《新疆少數民族勞動就業調查報告》表示，被調查的4個村村民自願外出就業意願平均值高達86.5％，並再次強調北京的脫貧政績。

汪文斌也批評有關「再教育營」的圖片張冠李戴，也直接點名調查報告作者鄭國恩，說有媒體披露他是「美國政府成立的極右翼組織成員，也是美國情報機構操縱設立的反華研究機構骨干，以炮制反華謠言、誹謗中國為生。」

中國在新疆的政策受到國際社會的強烈批評，維權組織稱，新疆有多達100萬維吾爾族和其他主要是穆斯林的少數民族被關押在「再教育營」中。

北京說，這些戒備森嚴的中心是教育和職業學院，所有參加過的人都已經結業返家。

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