港副局長、政治助理明宣示擁護基本法 特首監誓

香港政府明日上午將安排全體政策局副局長與政治助理宣示擁護香港「基本法」、效忠香港特區以及對香港特區政府負責，消息指出，這將由香港特首林鄭月娥監誓。

據港媒香港電台報導，消息表示，香港政府官員與公務人員將陸續以不同方式對「基本法」宣誓。當局認為，副局長及政治助理為政治任命官員，亦屬於政府團隊一員，透過與常任秘書長及部門首長分别宣誓，能夠展現團隊精神，起到帶頭作用。

至於常任秘書長及部門首長就會在18日宣誓，其他現職公務員，下月起將陸續以簽署聲明方式宣誓。

港府早前對新入職公務員做出相關安排，從今年7月1日或之後加入的公務員，須宣誓或簽署聲明擁護「基本法」、效忠香港特區和對香港特區政府負責。現任的公務員也會做同樣宣誓、簽署聲明的安排。