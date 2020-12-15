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港警自盡吞槍 疑與金錢有關

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港長洲警署。圖／取自香港電台
香港長洲警署。圖／取自香港電台

香港警方今日晚間證實，一名香港員警在今日傍晚吞槍自殺，自殺原因依據現場遺書內容，可能與金錢問題相關。

據港媒香港電台報導，今日下午4點48分，長洲警署內有一名現年57歲退休後續聘的休班警員，在警署內吞槍自殺，現場留有遺書，內容與金錢問題相關，但未提及欠債原因與額度。

這名員警在下午4時38分，在手機的通訊群組發訊息，內容大致為道歉與道別，訊息並要求通知他的家人，也有交代他位處錄影會面室。

他的同事在之後發現他倒臥房內，認為該名員警朝著自己右邊太陽穴開槍，後續救護員到場證實死亡。死者昨晚當值夜班，今日上午8點半左右下班。

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香港

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