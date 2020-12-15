聽新聞
test
0:00 / 0:00
港警自盡吞槍 疑與金錢有關
香港警方今日晚間證實，一名香港員警在今日傍晚吞槍自殺，自殺原因依據現場遺書內容，可能與金錢問題相關。
據港媒香港電台報導，今日下午4點48分，長洲警署內有一名現年57歲退休後續聘的休班警員，在警署內吞槍自殺，現場留有遺書，內容與金錢問題相關，但未提及欠債原因與額度。
這名員警在下午4時38分，在手機的通訊群組發訊息，內容大致為道歉與道別，訊息並要求通知他的家人，也有交代他位處錄影會面室。
他的同事在之後發現他倒臥房內，認為該名員警朝著自己右邊太陽穴開槍，後續救護員到場證實死亡。死者昨晚當值夜班，今日上午8點半左右下班。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言