又一港人因國安法被捕 馬俊文涉煽動分裂保釋被拒

香港國安法實施至今，又有港人再被捕並被拒絕保釋申請。被稱為「第二代美國隊長」的港人馬俊文，於今年8月到11月期間19宗事件中，被控一項煽動他人分裂國家罪，他15日到香港高等法院申請保釋，法官經考慮後拒絕其保釋申請，將擇日頒布書面理由，但法官也指出，若在明年4月左右仍未訂下案件審訊日期，他可進行覆核保釋申請。

香港「星島日報」報導，30歲的馬俊文被指控於8月15日至11月22日期間（包括首尾兩日），在香港煽動他人組織、策畫、實施或參與實施，旨在分裂國家、破壞國家統一的行為。不論是否使用武力或以武力相威脅，是將香港從中華人民共和國分離出去，或非法改變香港特別行政區的法律地位。

據了解，馬俊文在上述提到的時間內，多次在香港商場及警署外高喊「光復香港 時代革命」等港獨口號，遭警方控以香港國安法下的「煽動他人分裂國家」罪而被法庭提訊，成為首名純粹因為叫喊或展示口號而被控違反國安法者。