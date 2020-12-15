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國際機構報告稱陸在新疆強迫勞動 陸外交部反駁

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
國際研究機構公布報告稱大陸在新疆強迫勞動，大陸外交部15日反駁，更對上述報告提出的指控詳細解釋情況。（圖／取自大陸外交部網站）
國際研究機構公布報告稱大陸在新疆強迫勞動，大陸外交部15日反駁，更對上述報告提出的指控詳細解釋情況。（圖／取自大陸外交部網站）

有國際研究機構公布報告稱大陸在新疆強迫勞動。大陸外交部15日反駁，大陸公民在平等自願、協商一致的原則基礎上，與用工單位簽訂勞動合約，也獲取相應報酬，根本不存在某些別有用心的人所稱的強迫勞動情況，更對上述報告提出的指控詳細解釋情況。

澎湃新聞報導，大陸外交部發言人汪文斌於15日主持的例行記者會上表示，已多次就所謂「強迫勞動」問題闡述了中方立場。「我願意重申，中國公民按照『勞動法』、『勞動合同法』等法律和相關行政法規規定，在平等自願、協商一致的原則基礎上，與用工單位簽訂勞動合同，獲取相應報酬，根本不存在某些別有用心的人所稱的強迫勞動情況，幫助各族群眾實現穩定就業，與強迫勞動完全是兩個概念。」

汪文斌指出，新疆各族勞動者根據自己的意願選擇職業，本著平等自願的原則，與企業依法簽訂勞動合約，不會因民族、性別、宗教信仰不同而受到任何歧視，新疆各級政府充分尊重少數民族的就業意願，並為自願報名的勞動者提高就業所需技能提供必要培訓。

他引述新疆少數民族勞動就業調查報告稱，被調查的4個村村民自願外出就業意願平均值高達86.5%，表明少數民族自願外出就業的意願十分強烈，截至去年年底，全疆累計脫貧人口達292.32萬人，貧困發生率由2014年的19.4%降低至1.24%。

汪文斌更指出，有報導也提到一些所謂的圖片問題，「一些西方媒體把新疆擁有外牆的建築都視為『拘留中心』。事實上他們提到的所謂『拘留中心』，都是一些民事機構。比如，吐魯番市『拘留中心』，實際上是當地行政機構的辦公大樓，還有喀什市『拘留中心』，實際上是當地的中高等院校，這些在谷歌、百度地圖上都有標注，大家可以去查閱。」

汪文斌說，上述有關報告的作者名叫鄭國恩，是一個德國人，媒體曾多次披露，「鄭國恩是美國情報機構操縱設立的反華研究機構骨幹，以炮製反華謠言、誹謗中國為主，他的所謂報告毫無信譽和學術價值、學術操守可言。」

他舉例說，前段時間，鄭國恩曾經拋出所謂的中國政府在新疆實行「強迫絕育」的虛假報告，但他的報告當中謊言迭出，採取了一些不光彩手法，比如數據造假。鄭國恩在所謂的「強制絕育」報告中，宣稱2018年中國有80%的宮內節育器新增數量發生在新疆，但事實是根據大陸國家衛健委數據，2018年新疆新增的放置節育器數量僅占全國總數的8.7%。

他說，鄭國恩第二個造假的手法就是無中生有，他在這個報告當中捏造了一個中國把新疆違法生育者送入教培中心的所謂名單，但其實名單上所列的人員，絕大多數是新疆當地街道居民，他們一直在當地正常工作和生活。只有極個別受到宗教極端思想感染和有輕微違法犯罪行為的人，才依法接受過職業技能的教育和培訓。

汪文斌還說，鄭國恩第三個造假手法就是妄加揣測，他曾經在報告當中列出相關報表，稱新疆對當地少數民族婦女進行了過度頻繁的檢查，試圖以此來佐證中國政府對生育過一個孩子的維吾爾族婦女進行強制節育，但是他的報告當中沒有任何的證據來佐證婦女選擇在生育一孩後使用宮內節育器進行避孕是政府的強迫行為，「他所謂的結論不過是自己妄加揣測的產物。」

汪文斌再舉例，第四個手法就是玩弄數字遊戲。鄭國恩在報告中稱2018年新疆和田市的古勒巴格街道漢族人口的自然增長率是和田縣人口自然增長率的近8倍，就拿數字統計的事實而言，如果對比2017年和2018年，新疆和田地區漢族人口和維吾爾族人口的數字變動狀況，可以發現漢族人口總數是下降的，而維吾爾族人口的總數是增加的，「鄭國恩所謂的中國政府在新疆推行『漢族殖民政策』的說法純屬謊言，完全沒有任何事實依據。」

汪文斌強調，「我們希望媒體朋友包括各界有識之士能夠明辨是非、尊重事實，不要被鄭國恩這樣的製假造假、以反華作為所謂學術研究出發點的人，以及他們處於不可告人目的的報告及種種欺騙手法所蒙蔽。」

新疆 汪文斌 維吾爾

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