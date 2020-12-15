拜登獲多數選舉人票 北京：雙方若熱線將及時發布

美國選舉人團14日投票選出拜登為美國下任總統，大陸外交部對此表示，注意到有關選舉結果，大陸國家主席習近平已於11月25日致電拜登當選。大陸歷來主張中美應加強溝通對話，如果中美領導人間有通話安排的消息，將會及時發布。

據陸媒澎湃新聞報導，大陸外交部今日舉行例行記者會，會上有媒體詢問美國選舉人團再次確認拜登當選，大陸對此有何回應？中美領導人間是否有安排通話？

大陸外交部發言人汪文斌表示，陸方注意到了有關的選舉結果。習近平已於11月25日致電拜登先生，祝賀他當選美國總統。關於提到的第二個問題，大陸歷來主張中美雙方應該加強溝通對話，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展。

汪文斌最後說，至於提到的具體的問題，如果有消息的話，大陸將會及時發布。