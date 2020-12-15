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外媒指百萬中共黨員是潛在間諜 陸駁：歇斯底里的抹黑

聯合報 / 特派記者陳言喬/北京即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。（陸外交部官網）
大陸外交部發言人汪文斌。（陸外交部官網）

英國、澳洲等媒體報導稱，中共大批黨員已經滲透進入英國等西方國家的機構，是潛在的間諜，侵害著各國。大陸外交部發言人汪文斌稱，這不過是中國威脅論的又一翻版。

汪文斌今天在外交部例行記者會表示，有關說法無外乎是個別反華分子對中國共產黨歇斯底里抹黑和汙衊，在邏輯上是荒謬的，事實上也根本站不住腳。

他說，中國是中國共產黨領導的、堅持走中國特色社會主義道路的國家，中國共產黨是中國工人階級的先鋒隊，同時也是中國人民和中華民族的先鋒隊。9200萬中共黨員在各行各業當中發揮著先鋒模範的作用，這是中國的現實國情。中國共產黨為人民謀幸福，為世界謀和平，為人類謀進步，重信守諾，光明磊落，國與國的交往應當遵循國際關係的基本準則，應當尊重彼此的制度和國情。

汪文斌稱，「我們相信對中國和中國共產黨的無端抹黑和攻擊，一切理性、有良知和正義感的人士，對此都不會認同」。

共產黨 汪文斌 外交部

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