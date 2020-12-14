學者：台海局勢複雜嚴峻仍未緩和 兩岸要加大民間交流

今年兩岸關係遭受多方因素衝擊，跌入低谷，兩岸學者近日表示，複雜嚴峻的台海局勢目前尚未出現緩和跡象，加大兩岸民間交流力度、推動兩岸融合發展，對維護台海和平穩定具有重要意義。

中新社報導，兩岸逾60位專家學者於13日舉行的第七屆兩岸智庫學術論壇上圍繞「維護和平穩定、深化融合發展」展開研討。

廈門大學台灣研究院院長李鵬認為，今年的台海情勢不斷下行，美國利用台灣問題遏制中國的戰略不會改變，加上民進黨當局隨之起舞，因而兩岸關係今後一段時間仍會處在低谷期，未來幾年將處於「築底」階段。

華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷指出，在短期內消弭台海風險十分困難，為維護台海和平，兩岸在強化危機管理的同時，應盡最大努力降低並化解各種風險，加大兩岸民間交流力度、深化融合發展。

北京聯合大學台灣研究院院長李維一指出，堅持一個中國原則和「九二共識」，是穩定和發展兩岸關係的政治基石。當前情勢下，一方面要堅決反對「台獨」、採取必要措施遏制「台獨」勢力的分裂活動；另一方面要團結台灣同胞共同頂住台灣當局的打壓逆流，以積極的態勢排除種種障礙，運用新的傳播技術持續開展兩岸交流。

文化大學社會科學院院長趙建民建議，疫情過後兩岸盡快全面恢復加強文化、教育、體育、宗教等各領域交流。

而統一聯盟黨主席紀欣指出，兩岸政治分歧不化解，台海難實現持久和平穩定，民進黨當局應善用「九二共識」這把兩岸和平之鑰，重啟兩岸對話協商。