中共中紀委首披露中國評級公司高管腐敗詳情

中共中央紀委國家監委稱，評級機構東方金誠國際信用評估有限公司前總經理金永授、東方金誠江蘇分公司前總經理崔潤海已被「雙開」（開除黨籍和公職），包括收賄、利益勾結等涉嫌犯罪問題，已被移送檢察機關依法審查起訴。

香港信報財經網援引中紀委官網表示，東方金誠系列腐敗案，暴露了信用評級領域腐敗的一些特點。一是論單收費、量錢評級。信用級別買賣是信用評級行業尋租的重要形式，即以調高信用級別為籌碼，收受受評企業好處費。二是利益勾結、「熟客」作案。其腐敗問題難以一人成案，需要評級機構人員、受評企業和債券承銷商等各利益相關方聯合作案。三是面廣人多、案情交叉。需要形成查辦合力，才能查清案件。

中紀委指出，信用評級行業起步晚，存在評審委員會獨立性不強、未實行非控制性股權結構、重業績輕管理等短板，有的評級機構甚至還存在「個別人說了算」的問題。