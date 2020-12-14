人民日報海外版：必須根治香港通識教育「異化病」

大陸官媒人民日報海外版14日發表評論表示，香港行政長官林鄭月娥在施政報告中闡述了特區政府推進教育工作的思路和舉措，明確提出通識教育科的改革方向。香港教育局隨即推出一系列改革措施，針對課程漏洞、教材混雜等飽受詬病的問題開出藥方，拉開了根治香港通識教育「異化病」的大幕。

這篇題為《香港通識教育「異化病」必須根治》評論稱，作為香港中學生必修必考的科目，通識科原本意在強化學生獨立思考、慎思明辨能力，但卻因長期缺乏教學規範和管理而淪為無統一教材、無統一教學標準、無專職教師的「三無」科目。部分「黃師」則趁機與「反中亂港」分子裡應外合，給通識教育「加私料」、「添毒料」，將通識科異化為宣揚「分離主義」、「反中仇中」等極端言行的邪門暗道，讓通識教育徹底變了味道。

文章又稱，反修例風波期間，「攬炒」勢力更是明目張膽地騎劫通識教育課堂，肆意向香港青少年散播「政治病毒」，灌輸「公民抗命」、「違法達義」等歪理邪說。更有無良「黃師」打著通識教育的幌子，慫恿香港青少年參與「罷課抗爭」，走上火光沖天、磚頭亂飛的暴亂街頭「實習」。文章稱，少數香港青少年跌入「黑暴」深淵，通識教育這一最大「病灶」難辭其咎。

文章說，通識科的「蝶變」理應得到香港社會的大力支持與肯定，然而一些別有用心之人對此卻如坐針氈，急得直跳腳。「攬炒派」議員先是搬弄是非，給通識科改革扣上「政治霸道」的帽子；「黃教協」則在後推波助瀾，妄稱改革「令通識科面目全非，形同謀殺通識科」。

文章表示，這些跳樑小丑之所以惱羞成怒、滿口狡辯，恰恰是因為通識科改革的「闊斧」砍中了他們「製毒散暴」的「七寸」。通識科改革的相關舉措讓那些政治偏頗、扭曲歷史的「毒思想」再無混淆視聽、荼毒校園的可乘之機，而香港青少年也將獲得更多到訪中國大陸的機會，從而更好地了解大陸的發展和機遇。