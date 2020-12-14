陸發布追逃追贓成績單：追回8363人 追贓208億人幣

根據中國紀檢監察報14日消息，楊玉榮、臧春偉、張衡賢等3名「紅通人員」（紅色通緝令抓捕人員）在境外落網並被遣返回中國大陸；「百名紅通人員」白靜9套房產被依法裁定沒收。反腐敗國際合作穩步推進。向外逃分子表明，懲治腐敗的全球天網越織越密。

報導指出，更新的追逃追贓成績單，是天網威力的有力見證。2014年至2020年10月，中國大陸共從120多個國家和地區追回外逃人員8363人，包括中共黨員和國家工作人員2212人、紅通人員357人、百名紅通人員60人，追回贓款208.4億元人民幣。

報導並指出，大陸對外逃人員大起底，摸清了底數、掌握了情況；追回了楊秀珠、李華波、黃玉榮等一批外逃多年、涉案金額巨大的腐敗分子；將新增監察對象全部納入防逃體系，有效遏制外逃增量。