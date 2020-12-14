北京瞭望／聽聽新一輪超美論的聲音

中國大陸今年最後的重要會議，即一年一度的中央經濟工作會議，預計15日召開。會還沒開，就已熱鬧非常，因為有個反壟斷與反資本無序擴張的新題目，令中國財經界極度興奮。然而中央經濟工作會議的會外看點，或者說中國經濟來年的真正戲碼，是仍末落錘的美國因素。

反壟斷與反資本無序擴張，是中共中央政治局會議上的新提法。在中共中央政治局拿出新提法之前，已於10日在杭州開了部分省市反壟斷工作會議，定下工作部署。杭州是螞蟻阿里故居，會議放在這城開，意味深長。可以斷言，壟斷正在投降，資本不再擴張。

中國政治經濟一向崇尚「攘外必先安內」，反壟斷和阻止資本擴張，不論從經濟還是從政治上看，都是安內之舉。是以反倒可以將之放下，去看看要力攘之外。看這事，可以看中國財經圈的一場小回潮，是說一年經濟困難、三年中美惡戰後，中央經濟工作會議之前，又有熱炒「超美」論。

講個歷史段子，1955年10月29日中共召開了「第二次全國工商業改造座談會」，會上毛澤東首度提出趕超美國論，說「我們的目標是要趕上美國，並且要超過美國。美國只有1億多人口，我們有6億多人口，我們應該趕上美國」。他又諷刺主管經濟的副總理李富春，嘲笑其說趕上美國要100年，說「也許75年，75年就是15個五年計劃。哪一天趕上美國，超過美國，我們才吐一口氣。」

毛的「超美」論，隨之引出了「超英趕美」的「大躍進」等連串政治經濟運動，其實後來鄧小平的「三步走」戰略，乃至今朝的「偉大復興」，內部理論起來落腳基點都在毛澤東的「超美」論之上。

近期中國財經圈以及別的圈中，「超美」論又熱起，觸發點一是中國又成世界唯一正增長經濟體，各路機構都在高預測中國經濟來年增長；二是美國現在意外的陷入亂局，中國的經濟專家和美國問題專家又開始預測，中國經濟實力可以加快超過美國了。

在「雙贏就是贏兩次」理論基點上， 一種預測是說毛澤東的偉大預測一定會實現。他當年預測75年超過美國，屈指一算就是2028年。中國來年開推第14個五年規劃，到第15個五年規劃期中就超過美國了。

第二種算法，是說中國目前進出口總額、工業產值、國內零售總額等一組宏觀經濟指標都已是世界第一了，差的就只有一點，叫做國民生產總值GDP了。如以中國經濟增長的速度來看，可能真的如李富春預測的要100年，即要等到2053年了。但帳可以轉過來算。澳門特別聽話，香港最近已經「二次回歸」，如果再加上台灣，指標就夠了。

第三種說法，是真學過經濟學的人算帳，假設未來中國長期潛在經濟增長率為4%，美國只有2%，中國追上美國需要14年。但假設經濟增速不變，而人民幣每年都升值3%，則在今年中國GDP總量可以達到美國總量75%的基礎上，到2026年，中國和美國GDP總量就一樣了，到2027年就可以「超美」，比毛澤東的預測還早一年。

財經圈新一輪「超美」論，看來不像胡鞍鋼、林毅夫之流那樣可以忽悠得人心的。相信在即將召開的中央經濟工作會議上，如何應對與美國已經開始的科技脫鉤，以及可能到來的金融脫鉤，還是一個相當嚴峻的課題。

聽說中共最高層對這事還是認真，除已經提出「牢牢把握經濟工作主動權」要求外，在中央經濟工作會議前，專門集體學習一次，題目是「切實做好國家安全工作」。中共領導層在過去半月間，兩次中共中央政治局會議、一次政治局常委會議、一次以政治局集體學習為名的會議，高度密集、次之論美。這次以國家安全為名的學習，更主談中美關係危局，得出的結論很長，精煉一下就是兩句話：「堅持系統思維構建大安全格局」、「把政治安全放在首要位置，維護政權安全和制度安全」。