中共解放軍連兩日於渤海北部軍演
根據央視新聞13日（周日）報導，12月13日至14日，渤海北部每日上午4時至下午5時將有解放軍執行軍事任務。這段期間內相關海域禁止任何船隻駛入。
此外，大連海事局11日宣布，11日至18日於渤海海峽黃海北部執行軍事任務，這段期間內相關海域禁止任何船隻駛入。
根據大連海事局，遼航警0286號公告，渤海海峽黃海北部，12月11日1600時至12月18日1600時，在
1. 38°51′41″N 121°38′12″E
2. 38°34′12″N 121°38′12″E
3. 38°33′55″N 121°07′51″E
4. 38°48′13″N 121°14′03″E
諸點連線範圍內執行軍事任務。禁止駛入。
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