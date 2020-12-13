中共解放軍連兩日於渤海北部軍演

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
中國大陸將在11日至18日於渤海海峽黃海北部執行軍演。（大連海事局公告）
中國大陸將在11日至18日於渤海海峽黃海北部執行軍演。（大連海事局公告）

根據央視新聞13日（周日）報導，12月13日至14日，渤海北部每日上午4時至下午5時將有解放軍執行軍事任務。這段期間內相關海域禁止任何船隻駛入。

此外，大連海事局11日宣布，11日至18日於渤海海峽黃海北部執行軍事任務，這段期間內相關海域禁止任何船隻駛入。

根據大連海事局，遼航警0286號公告，渤海海峽黃海北部，12月11日1600時至12月18日1600時，在

1. 38°51′41″N　121°38′12″E

2. 38°34′12″N　121°38′12″E

3. 38°33′55″N　121°07′51″E

4. 38°48′13″N　121°14′03″E

諸點連線範圍內執行軍事任務。禁止駛入。

解放軍 央視

延伸閱讀

美非營利組織：中國火箭軍 3年增員逾3成

陸官方宣布 今明兩日渤海北部海域執行軍事任務

美印太司令證實 共軍成功試射「航母殺手」導彈

巴菲特旗下遭美商務部列「黑名單」澄清與解放軍無關

相關新聞

彭博陸籍員工遭拘留 陸駐歐盟使團：涉嫌危害國家安全

歐盟發言人12日發表聲明，就一名在北京為「彭博新聞」工作的中國公民范若伊被大陸國家安全部門拘留表達關切。對此，大陸駐歐盟...

美媒籲全球勿忘香港自由鬥士 盼拜登續為港發聲

香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭當局收押後，「華爾街日報」指出，中國仍持續逮捕、懲罰勇敢的香港自由鬥士，全球不應忘記他們，同...

黎智英被控勾結外國罪 國安法下恐遭送中

壹傳媒創辦人黎智英日前遭控「勾結外國勢力或境外勢力危害國家安全」。根據港區國安法，案件若涉及境外勢力介入複雜等，可由北京...

陸委會副主委邱垂正 暫代台港策進會董座

台港策進會今天舉辦台港文化合作論壇，陸委會副主委邱垂正以代理董事長身分出席。據了解，前任董事長張小月派駐奧地利擔任大使後...

陸媒：推特「雙標」砍南京大屠殺貼文 稱「無端血腥」

大陸當局將12月13日設立為南京大屠殺死難者國家公祭日，大陸官方智庫13日指控，知名社交平台「推特」搞雙標，部分中文用戶...

梁頌恆呼籲美國加強制裁 港府發回應

香港前立法會議員梁頌恆在記者會上表示，他呼籲美國對北京加強制裁措施，包括對香港金融系統進行制裁施壓，香港政府發出回應。《香港01》原因援引一名港府發言人表示，根據香港國安法第29條，請求外國或者境外機構等實施條文所列的任何行為，包括對香港特區或者中國執行法律進行嚴重阻撓、並可能造成嚴重後果，或進行制裁、封鎖或采取其他敵對行動等，均屬犯罪，警方會依法追究違反法例人士。

中共解放軍連兩日於渤海北部軍演

根據央視新聞13日（周日）報導，12月13日至14日，渤海北部每日上午4時至下午5時將有解放軍執行軍事任務。這段期間內相...

環時社評：中美間不是價值觀衝突 是利益之爭

中共黨媒環球時報13日發出社評表示，西方領導人常用「價值觀」強調建立反華統一戰線是「價值觀同盟」，但實際上中西方的價值觀...

黎智英子女探監 稱引渡內地受審「不敢想象」

據香港《蘋果日報》報道，本周日（12月13日），黎智英的女兒和長子前往香港荔枝角收押所探望父親。昨天，黎智英因涉嫌觸犯香港《國安法》中「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」被解往西九龍裁判法院提堂。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德下令要還柙至明年4月16日再訊。

中國不再當沉默羔羊 華春瑩高調宣示「當戰狼又何妨」的內心話

最近西方國家批評中國搞「戰狼外交」。大陸外交部發言人華春瑩10日在回應媒體時直言，面對有人以莫須有罪名如狼似虎對中國口誅筆伐，中方卻只能做「沉默的羔羊」嗎？為了維護中國的主權安全、發展利益，就做「戰狼」又何妨...

港府最快月底 要求公務員宣誓或簽署擁護基本法

香港公務員事務局長聶德權今天表示，將在12月底或明年1月初發出通告，公布有關公務員宣誓或簽署聲明擁護基本法、效忠香港特區...

策進會：香港情勢複雜嚴峻 但港人仍要懷抱希望

陸委會副主委兼策進會代理董事長邱垂正13日表示，香港的情勢複雜而嚴峻，台灣跟國際社會高度關注同感憂心，台港一路走來也曾陷...

熱門新聞

黎智英被控國安罪 上銬腰纏鐵鏈

影／陸舉行「南京大屠殺國家公祭」 南京全城默哀1分鐘

內蒙包頭副市長墜樓身亡 具體原因仍不明

陸媒：推特「雙標」砍南京大屠殺貼文 稱「無端血腥」

黎智英鐵鍊纏腰押往法院 吳釗燮：中國侵犯人權鐵證

只因第二胎仍生女婆婆老公當場走人 獨留2歲女留醫院等母

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。