中共解放軍連兩日於渤海北部軍演

據香港《蘋果日報》報道，本周日（12月13日），黎智英的女兒和長子前往香港荔枝角收押所探望父親。昨天，黎智英因涉嫌觸犯香港《國安法》中「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」被解往西九龍裁判法院提堂。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德下令要還柙至明年4月16日再訊。

2020-12-13 20:54