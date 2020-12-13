環時社評：中美間不是價值觀衝突 是利益之爭

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
環時社評稱，中美間不是價值觀衝突，而是利益之爭。（法新社資料照片）
環時社評稱，中美間不是價值觀衝突，而是利益之爭。（法新社資料照片）

中共黨媒環球時報13日發出社評表示，西方領導人常用「價值觀」強調建立反華統一戰線是「價值觀同盟」，但實際上中西方的價值觀差異被誇大。而中美之間主要是利益之爭。

社評指稱，一些西方元首喜歡使用「價值觀」，把與中國的摩擦界定為「價值觀衝突」，強調建立反華統一陣線是「價值觀同盟」。社評又指北京提出的「人類共同價值」，與西方所說的普世價值的含義很接近的。只是普世價值這個詞的使用伴隨了西方的擴張主義，它不僅僅是個概念，更多讓人想到的是政策。

社評指出，中國價值體系與西方價值體系的差異被嚴重誇大了，民主、自由、法治、平等也都被總結到中國社會主義核心價值觀中來。並稱將中西方尤其是中美摩擦描述成兩個價值體系的對立不符合事實，是從西方中心主義出發對當今世界的頂層誤判。反而中西更多的差異體現在意識形態層面。

社評最後指出，華盛頓不斷激化中美意識形態衝突，並將之歪曲成中西價值觀對立。中方不能上當。 相反要冷靜處理中美和中西之間的意識形態摩擦，讓中美的利益之爭從所謂「價值觀衝突」中彰顯出來，在國際社會的見證之下對其實施管控。

北京 華盛頓

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