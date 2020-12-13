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梁頌恆呼籲美國加強制裁 港府發回應

德國之聲 / 德國之聲中文網
香港前立法會議員梁頌恆。 圖／德國之聲中文網
香港前立法會議員梁頌恆。 圖／德國之聲中文網

香港前立法會議員梁頌恆在記者會上表示，他呼籲美國對北京加強制裁措施，包括對香港金融系統進行制裁施壓，香港政府發出回應。《香港01》原因援引一名港府發言人表示，根據香港國安法第29條，請求外國或者境外機構等實施條文所列的任何行為，包括對香港特區或者中國執行法律進行嚴重阻撓、並可能造成嚴重後果，或進行制裁、封鎖或采取其他敵對行動等，均屬犯罪，警方會依法追究違反法例人士。

2016年10月，「青年新政」成員梁頌恆和游蕙禎在宣誓就職立法會議員時改動誓詞，加入侮辱性措辭，還展示了寫有「香港不是中國」英語字樣的標語，遭立法會秘書長拒絕宣誓，兩人未能就職。

本周末，梁頌恆宣布已經離開香港抵達美國華盛頓，他將在美國尋求政治庇護。《明報》報道，他在新聞發布會上表示，他還表示，自己沒有刑事控罪在身，早前已服刑的非法集結案正上訴。他不打算處理拖欠薪津及訟費，包括被立法會追薪，欠政府訴費，合約500多萬港元。

行政會議非官守成員、資深大律師湯家驊接受《香港01》采訪時表示，梁頌恆離港後，本地法庭無法向他頒令破產。湯家驊指港府現時對梁拖欠薪津及法院訟費束手無策，認為合共約500萬元的公帑是付諸流水。

人在美國的梁頌恆表示，他將和拜登的過渡團隊聯絡，期望聖誕節假期前後可作初步交流。《香港01》報道，他還表示，過去與美國國會議員及政府官員的會面反應正面。

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