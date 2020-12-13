黎智英子女探監 稱引渡內地受審「不敢想象」

據香港《蘋果日報》報道，本周日（12月13日），黎智英的女兒和長子前往香港荔枝角收押所探望父親。昨天，黎智英因涉嫌觸犯香港《國安法》中「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」被解往西九龍裁判法院提堂。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德下令要還柙至明年4月16日再訊。

此前黎智英還被控涉嫌犯有詐欺罪，同樣也被法官宣布還柙候訊並被拒絕保釋。

香港東網報道稱，周日黎智英的長子黎見恩在探望完父親之後被等候在外的媒體記者問，黎智英是否可能會因為涉嫌觸犯「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」而被送往內地受審。黎見恩回應稱，「不敢想象」。他又說，黎智英「並無犯罪前科，所以很難講。希望最壞的情況不要發生」。

台灣《自由時報》報道稱，黎智英被指控觸犯香港《國安法》的指控內容正式曝光。其中包括去年8月，黎智英以公司名義替周庭等民主派人士支付其在《日本經濟新聞》宣傳「為了自由，與香港同在」的廣告費用。去年7月8日「反送中」運動期間，前往美國會見國務卿蓬佩奧，鼓吹美國制裁香港與中國領袖。去年10月再赴美，與在美成功推動「香港人權及民主法案」的「香港民主委員會」總監朱牧民及共和黨聯邦參議員會面。另外，香港《國安法》實施後，黎智英在推特上批評該法與中、港政府多達18次，還引述蓬佩奧支持香港民主派初選的推文並感謝支持。

香港《蘋果日報》報道稱，同一日，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機也前往收押所看望了黎智英。探望後，他對媒體說，他和黎智英一起讀了《聖經》。他還說，黎智英「都好，沒有事，好安樂，大家可以放心」。有記者問陳日君作為神職人員，會否擔心日後與外國交流亦有機會被冠以危害國家安全的罪名？陳回答說：「全世界都是兄弟嘛，交流好正常。不過不要講錯東西啦，不要叫人制裁啦。」他還說他會叫天主教徒祈禱，「大家冷靜點，做點理性的事」。

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