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陸委會：香港情勢複雜嚴峻 但港人仍要懷抱希望

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
陸委會副主委兼策進會代理董事長邱垂正13日表示，香港的情勢複雜而嚴峻，但香港朋友仍要懷抱希望，台灣永遠替香港加油打氣。記者林汪靜／攝影
陸委會副主委兼策進會代理董事長邱垂正13日表示，香港的情勢複雜而嚴峻，但香港朋友仍要懷抱希望，台灣永遠替香港加油打氣。記者林汪靜／攝影

陸委會副主委兼策進會代理董事長邱垂正13日表示，香港的情勢複雜而嚴峻，台灣跟國際社會高度關注同感憂心，台港一路走來也曾陷入低潮與挫折崎嶇，就像文化論壇過去十年，一步一腳印走上康莊大道，台港同心、風雨無阻、攜手扶持，香港朋友要懷抱希望。

台港經濟文化合作策進會13日於高雄舉行「2020台港文化合作論壇」，邱垂正於論壇上表示，台港有相同的核心價值也是普世價值，台港同心、風雨無阻、攜手扶持，希望香港的朋友要懷抱希望，台灣永遠替你們加油打氣。

邱垂正指出，策進會轄下經合會與文合會，就像是推動台港關係大步向前的兩隻腳，要借重民間的力量，積極推動相關交流。台港有時會因歷史、文化不同而有隔閡，但只要雙方增進交流，彼此深入了解，問題就可化解。策進會也將持續秉持這個觀念舉辦相關活動，深化台港交流。

他還說，在港創辦「台灣月」活動的知名文學家，也是策進會前董事長路平對台港關係的期許。

邱垂正提到，今年台港文化合作論壇已經邁入第十屆，雖受疫情影響，港方人士無法來台，但也藉此機會將文化論壇注入新元素。除了安排參訪活動與主題講座，讓文合會委員與香港文化界人士有深入的互動，論壇也特別結合台港青年文創營邀請學員參與，讓台港青年實地深度走訪客庄及參與論壇，藉由台港文化界前輩的分享，讓兩地學子在跨域文化的交融中吸收更多元的文化養分，增進對彼此文化更深度的認識。

香港 邱垂正 青年

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