陸官方宣布 今明兩日渤海北部海域執行軍事任務

根據央視新聞13日報導，12月13日至14日，渤海北部每日4時至17時在A、B、C、D各點連線所圍海域內和E、F、G、H各點連線所圍海域內執行軍事任務：

A: 40°21′09.4″N 120°44′31.0″E；B: 40°14′43.7″N 120°55′51.7″E；C: 39°57′17.3″N 120°39′11.9″E；D: 40°03′43.0″N 120°27′54.1″E。

E: 39°14′23.2″N 119°24′21.0″E；F: 38°50′34.3″N 120°03′09.0″E；G: 38°15′37.0″N 119°46′53.2″E；H: 38°38′58.3″N 119°04′52.6″E。

報導稱，任何船隻在上述時間內不得進入該海域，望各航船注意。