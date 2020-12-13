北京再提碳中和目標 稱為應對氣候變化作貢獻

12月12日，大陸國家主席習近平在氣候雄心峰會上透過視訊發表談話，宣布中國大陸自主貢獻一系列新舉措。

據新華社報導，習近平強調，中國為達成應對氣候變化《巴黎協定》作出重要貢獻，是落實《巴黎協定》的積極踐行者。今年9月，中國宣布將提高國家自主貢獻力度，採取更加有力的政策和措施，力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。

本次峰會上，習近平宣布：到2030年，中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方公尺，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。

「中國歷來重信守諾，將以新發展理念為引領，在推動高質量發展中促進經濟社會發展全面綠色轉型，腳踏實地落實上述目標，為全球應對氣候變化作出更大貢獻。」習近平說道。

據澎湃新聞，近兩個多月以來，中國大陸已多次在國際重要會議上就氣候議題表態：

9月22日，習近平在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上表示，應對氣候變化《巴黎協定》代表了全球綠色低碳轉型的大方向，是保護地球家園需要採取的最低限度行動，各國必須邁出決定性步伐。中國將提高國家自主貢獻力度，採取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。

9月30日，習近平在聯合國生物多樣性峰會強調，中國積極參與全球環境治理，切實履行氣候變化、生物多樣性等環境相關條約義務，已提前完成2020年應對氣候變化和設立自然保護區相關目標。中國將秉持人類命運共同體理念，願承擔與中國發展水平相稱的國際責任，提高國家自主貢獻力度，採取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和，為實現應對氣候變化《巴黎協定》確定的目標作出更大努力和貢獻。

11月12日，習近平在第三屆巴黎和平論壇發表題為《共抗疫情，共促復甦，共謀和平》的致辭。他表示，中國將提高國家自主貢獻力度，力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值，2060年前實現碳中和，中方將為此制定實施規劃。中方願同歐方、法方以明年分別舉辦生物多樣性、氣候變化、自然保護國際會議為契機，深化相關合作。

11月17日，金磚國家領導人第十二次會晤上，習近平指出，要堅持綠色低碳，促進人與自然和諧共生。落實好應對氣候變化《巴黎協定》，恪守共同但有區別的責任原則，為發展中國家提供更多幫助。中國將提高國家自主貢獻力度，已宣布採取更有力的政策和舉措，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。將說到做到。

11月22日，習近平在二十國集團領導人利雅得峰會致辭。習提出3點主張，其中包括：加大應對氣候變化力度。二十國集團要繼續發揮引領作用，在《聯合國氣候變化框架公約》指導下，推動應對氣候變化《巴黎協定》全面有效實施。中方宣布中國將提高國家自主貢獻力度，力爭二氧化碳排放2030年前達到峰值，2060年前實現碳中和。中國將堅定不移加以落實。