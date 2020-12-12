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黎智英被控勾結外國勢力 陸委會：香港將走向衰敗煉獄
壹傳媒創辦人黎智英被控「勾結外國勢力或境外勢力危害國家安全」一案今天開庭，他遭鐵鍊纏腰，手銬被連接在鐵鍊上，上午8時由囚車押送至法院大樓。陸委會今日表示，中共及港府追殺民主人士的做法令人無法苟同，一再變本加厲，香港將走向衰敗的煉獄。
陸委會針對黎智英一案表示，對於中共及港府政治追殺民主人士，意圖清除異議人士，其作法令人完全無法苟同，我方及國際社會對此表達強烈譴責。
陸委會批評，倘相關方面一再變本加厲、逆行倒施，不僅傷害香港的民主自由，也將使香港走向衰敗的煉獄。
綜合港媒報導，當局指黎智英於7月1日至12月1日期間，在香港請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動。
黎智英由囚車押至法院應訊，法官今日押後案件至明年4月16日審訊，黎智英繼續被收押。
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