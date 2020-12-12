港府要求公務員簽署聲明擁護基本法 否則將去職

今年7月1日或之後入職的香港公務員，需簽署聲明擁護基本法，而現職公務員也即將被要求簽署聲明。公務員事務局局長聶德權12日表示，不簽署者會被要求離職。

綜合港媒報導，聶德權在電台節目上表示，擁護基本法、效忠特區、對特區政府負責是公務員的基本要求，「一加入政府就有呢個責任」，若不簽署，官方會質疑該人士是否不同意、接受基本責任，政府會考慮用《公務人員(管理)命令》，去要求該人士離開公務員隊伍。

聶德權稱，若有人簽署聲明後，有言行違誓，政府會視該言行有無違法，若有違國安法，會按法例處理及終止職務，若只是違規，就會按紀律機制處理。被問及除了國安法之外，違誓有無可能觸犯其他法例的問題，他稱，不擁護基本法、不效忠特區，即代表很大機會不同意一國兩制方針，甚至宣揚港獨，對香港利益有對抗，這種情況已牽涉國家安全層面。

被問及若有人批評政府做事慢半怕、無用，有無違反誓言時，聶德權說，批評政府沒問題，但若想與政府對抗、敵視政府就作別論，相信兩者不難分辨。