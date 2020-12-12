梁頌恆人在華府 將申請政治庇護

因宣誓風波被褫奪香港立法會議員資格的梁頌恆表示，他目前在美國華盛頓，將會申請政治庇護。

綜合港媒報導，梁頌恆早前因遭控非法集結罪，9月初上訴被駁回後立即入獄4星期。他12日在網路記者會上表示，自出獄後一直被人跟蹤，擔心自身安全得不到保障，所以決定離開香港。

他說，自己是於11月30日離港，離港時沒有被阻止，目前居住於當地港人家中，已經安頓好，選擇到美國是基於分工考慮，因目前沒有很多政治人物到當地。

被問到在美國將有何計劃，梁頌恆說，會推動「救生艇計劃」，協助有需要港人前往美國尋求庇護，以及推動美方調整制裁中國大陸的方案，例如考慮制裁香港金融，並已聯絡美國國會議員等人士見面。

梁頌恆表示，他在香港已經沒有與他有關連的刑事案件，早前就參與非法集結罪上訴至終審法院，也已申請不用上庭，律師會繼續處理。

此外，對於之前被裁定要全數向香港立法會交還薪資及訴訟費用，梁頌恆表示，估計兩者合共約港幣500多萬元，但不打算處理。

由於梁頌恆不理會立法會的追討，行管會之前已向法院申請他破產，案件原定於本月初聆訊。