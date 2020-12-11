習近平主持政治局會議 布局2021經濟限制資本反壟斷

中共中央政治局11日舉行會議，由中共總書記習近平主持，會議分析研究2021年經濟工作，會議要求，要整體推進改革開放，強化大陸國家戰略科技力量，增強產業鏈供應鏈自主可控能力，形成強大境內市場，強化反壟斷和防止資本無序擴張，促進房地產市場平穩健康發展。

新華社報導，會議指出，明年是大陸現代化建設進程中具有特殊重要性的一年，做好經濟工作意義重大，科學精準實施宏觀政策，努力保持經濟運行在合理區間，堅持擴大內需戰略，強化科技戰略支撐，擴大高水準對外開放，確保「十四五」開好局。

會議要求，要扭住供給側結構性改革，同時注重需求側改革，打通堵點，補齊短板，貫通生產、分配、流通、消費各環節，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水準動態平衡，提升國民經濟體系整體效能。

要整體推進改革開放，強化大陸國家戰略科技力量，增強產業鏈供應鏈自主可控能力，形成強大境內市場，夯實農業基礎，強化反壟斷和防止資本無序擴張，促進房地產市場平穩健康發展，持續改善生態環境品質。

要對全面建成小康社會進行系統評估和總結，鞏固拓展脫貧攻堅成果，做好同鄉村振興有效銜接。要抓好各種存量風險化解和增量風險防範。

對於疫情，會議強調，要毫不放鬆抓好「外防輸入、內防反彈」各項工作，確保疫情不出現規模性輸入和反彈。要做好「十四五」規劃綱要編制工作。

會議同意明年1月22日至24日，召開十九屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議。

會議還研究部署中共黨風廉政建設和反腐敗工作，以及審議「中國共產黨地方組織選舉工作條例」。