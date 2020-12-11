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戴琪任美國貿易代表 分析指：他比余茂春更危險！

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
戴琪為拜登內閣首張華裔臉孔。圖／取自美中貿易全國委員會官網
戴琪為拜登內閣首張華裔臉孔。圖／取自美中貿易全國委員會官網

美國總統當選人拜登將提名第二代華裔戴琪出任美國貿易代表。中國人大國關學院教授時殷弘認為這是中美關係的「負面訊號」，在大陸網路盛傳一篇比較戴琪與美國首席中國政策顧問余茂春的文章，更直指戴琪比余茂春更危險、也會更有章法。

戴琪父母皆來自台灣，他是華裔第二代，華府長大，畢業於耶魯大學和哈佛大學法學院。她曾在1996至1998年以耶魯中國學者身分，在廣州中山大學教英語。

戴琪最初是貿易律師，歷經華府多家律師事務所的國際貿易辦公室，2007年加入美國貿易代表署，2014年進入國會歲出入委員會，擔任委員會主席與民主黨議員的顧問，2017年出任首席顧問。他具有超國10年處理與大陸貿易問題的經驗。

南華早報報導指出，時殷弘對於提名戴琪認作為中美關係的「負面訊號」，原因是他有處理過大陸貿易爭端的經驗，可能代表美方會延續對大陸的強硬立場。

大陸網路上一篇「戴琪—比餘茂春更顯赫、更危險的華人來了」文章盛傳。文章比較分析戴琪與余茂春的背景與經歷，得出戴琪的危險性比余茂春還大。

文章指出，從戴琪的任命可以看出拜登政府的對華態度，相比川普政府的簡單粗暴，拜登政府的打法將會更有章法，會從意識形態方面發力，也會跳出自由貿易政治正確的束縛，拿出針對性操作。並且比擬稱，「川普是單拳出大力，拜登就是雙拳組合」。

拜登 律師

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