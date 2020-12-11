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抱屈？ 北京：歐盟也是單邊主義受害者

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部發言人華春瑩。圖／取自大陸外交部網站
大陸外交部發言人華春瑩。圖／取自大陸外交部網站

歐盟駐陸大使郁白近日呼籲，美國與歐盟應向「戰狼外交」說不，大陸外交部發言人華春瑩今日表示，歐盟也是單邊主義的受害者，要歐盟不要搞雙重標準，真正堅持獨立自主，開放合作。

據陸媒澎湃新聞報導，華春瑩今日主持大陸外交部例行記者會，被問及相關議題時作如上表示。

華春瑩稱，如果只是因為中國大陸塊頭大，就認為陸方維護自身的利益和尊嚴是「脅迫」和「戰狼」，這顯然是不公平的，也是對中國外交的汙名化。她並強調，一個普通公民都有權依法行使正當防衛的權利，「難道中國作為一個主權國家反而不能擁有維護自身主權、安全、發展利益的權利嗎？」

華春瑩並指，歐盟本身就是多邊主義的成果，一向以堅持多邊主義為榮。近來，歐盟也是單邊主義的受害者，強調要堅持戰略自主。在涉及到大是大非的原則性的問題上，不應該不分是非，只講立場。

她表示，陸方希望歐方尊重事實，站在客觀公正的立場，不搞雙重標準，真正地堅持獨立自主，堅持開放合作。

歐盟 華春瑩 外交部

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