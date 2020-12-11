港府要求公務員證明「愛港」 違者將遭解雇

香港立場新聞12月11日報導，港府要求全體公務員宣誓或簽署聲明擁護《基本法》和效忠特區政府。

根據新聞內容，香港8個公務員團體在10和公務員事務局局長聶德權見面，「公務員工會聯合會總幹事梁籌庭在會後表示，政府最快本月底安排全體公務員宣誓或簽署聲明，拒絕者將被解雇，或被勒令提早退休」。

梁籌庭也引述聶德權表示，應徵公務員的人士，如不簽署聲明亦不會獲政府聘請。

他擔心，簽署聲明後的公務員會被「以言入罪」，被指違反誓言，他提到自己在會上追問聶德權，如違反誓言有何後果，但是聶未有交代懲處細節和指引。而根據《南華早報》，公務員事務局正與律政司商討對拒絕參加宣誓的員工可採取哪些措施。

根據香港01，梁籌庭表示，聶德權在會上指出，局方將會於最快本月底至最遲明年初，安排所有公務員簽署宣誓聲明，稍後將會公布宣誓聲明的內容。

鄒宗翰/楊威廉 (綜合報導)

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